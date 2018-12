El solsticio de invierno se refiere al día más corto de 2018, el viernes 21 de diciembre. Pero en esta oportunidad será más especial porque al día siguiente habrá una luna llena conocida como la Luna fría, report el sitio EarthSky.

Tonight is the Full Cold Moon and Winter #Solstice. It is a time to let go of all that no longer serves you.The addition of the Winter Solstice reminds us to reflect on the interaction of dark and light. Gratitude comes from an appreciation of our struggles. Namaste. pic.twitter.com/A7WmZvDdzT

