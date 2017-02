Aconsejan a beneficiarios del TPS no salir de Estados Unidos (VIDEO)

Debido a los decretos ejecutivos del presidente Donald Trump en el tema de inmigración, expertos recomiendan a beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que no viajen fuera de Estados Unidos para evitar que no los dejen entrar posteriormente al país. Aunque por el momento no han habido problemas de reingreso, según activistas.

Las estadísticas más recientes del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), muestran que alrededor de 250 mil personas de Nicaragua, El Salvador y Honduras cuentan con el TPS.

Por otro lado, una abogada de inmigración habló con MundoHispánico, quien brindó recomendaciones en caso de que los beneficiaros viajen.