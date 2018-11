Tras el video de una hondureña que se queja de los frijoles que le han dado de comer en México, ahora está causando indignación uno de sus compatriotas que pide que no solo les den sándwiches.

En medio de las protestas de los tijuanenses por la llegada de la caravana de migrantes, circula en redes sociales el video de un hombre que se identifica ante la cámara como un hondureño, quien se queja porque no les dan “comida de verdad”.

Ante la pregunta del reportero sobre qué le ha parecido el trayecto desde su país de origen hasta la frontera entre México y EE.UU., el hombre responde sin dudar: “Bueno el viaje está bien, pero comida es lo que no nos dan”.

Entonces el reportero le insiste en si les han hecho falta alimentos, a lo que el supuesto hondureño responde tajante: “Pero comida, nos dan sándwiches con mortadela, está bueno el apoyo pero solo sándwiches nos han dado”.

Y ante la pregunta de si le gustaría que les dieran otro tipo de comida, agrega: “Sí hombre”.

A la par de ese video, circula en redes el clip en el que otro hondureño proveniente de la ciudad de Atlántida se queja de que en el albergue 2000 no pudo bañarse, ni descansar un rato.

“Trabajo queremos, pero queremos primero bañarnos, descansar un rato”, asegura el supuesto hondureño.

“¿Y no pudieron hacer esto en los albergues?”, le pregunta el reportero, a lo que él se queja: “No comimos allá, ni baño, no pudimos hacer del baño, no había agua”.

😡INDIGNANTE😡 La comunidad Filantropa Twitera de Derecha/Izquierda me podrán decir que soy un Xenófobo, Trumpista y lo que se les de la gana NO ME IMPORTA!! Esta es la realidad de la Caravana Migrante👇🏼 por más que les duela a los defensores de lo indefendible pic.twitter.com/ub6N4KhDnh — Eduardo Berkowitz Torres (@berkowitztorrez) November 18, 2018

La indignación de los mexicanos que se sintieron aludidos no paró en redes sociales como Twitter.

“Qué gente tan nefasta”, escribió un tuitero.

“Yo creo que se imaginaban que les iban a preparar ‘mínimo’ tortas ahogadas, birria y pozole”, agregó alguien más.

