La hondureña perteneciente a la caravana migrante y que despreció los frijoles que le ofrecieron los mexicanos fue atacada ‘donde más le duele’.

Miriam Yamileth Celaya (Mirian, como se hace llamar en redes) es ahora prácticamente una celebridad, al ser conocida por un lamentable gesto que hizo.

La mujer hondureña se ‘viralizó’ por todo Internet, al comentar que los frijoles con tortillas que le regalaron los mexicanos era comida para cerdos.

“Yo sé que no es fuerza que le den de comer a uno, (…) la verdad la comida que están dando aquí… fatal. Miren lo que están dando, puros frijoles molidos, como si le estuvieran dando de comer a los chanchos”, dijo la migrante durante una entrevista realizada mientras mostraba un plato con frijoles y tortillas que se le brindó en su paso por México.

Era de esperarse que los usuarios de Internet rápidamente despotricaran en contra de la hondureña, tachándola de “malagradecida”.

Sin embargo, al ver la repercusión que tuvieron sus palabras, Miriam salió a pedir disculpas por medio de otro video, en el cual aseguraba que incluso cuando tenía que pasar hambre, también comía tortillas .

“Cuando no he tenido (comida), si he tenido tortillas, yo les he dado (a sus hijos)”, comentó la afamada mujer.

Pero al parecer, el discurso ofrecido por la hondureña resultó poco útil, ya que el ingenio de los cibernáutas hizo que fuera localizado su perfil de Instagram.

No está de más señalar que las críticas y burlas sobre la migrante no tardaron en aparecer.

Sin embargo, le dieron donde más le duele a una mujer… en su físico.

Una foto en particular fue el blanco de los insultos hacia la hondureña.

En la imagen se le puede ver sentada sobre una tradicional silla blanca de plástico, dentro de una vivienda.

Miriam Yamileth está sentada de perfil, cruzando las piernas y recargada sobre una mesa en la que están varios trofeos.

La mujer porta unas sandalias negras, una minifalda en color negro que deja al descubierto gran parte de sus piernas y en la parte superior, Miriam viste una blusa de rayas en color negro y blanco.

