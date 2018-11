Tras viralizarse el video de una inmigrante de la caravana, que se quejó por los frijoles que le dieron para comer en México, ahora la mujer pide perdón al pueblo mexicano.

BBC Mundo entrevistó a la hondureña Miriam Celaya y y reveló que a causa del video ella y sus hijas pequeñas decidieron irse del albergue, debido al “bullying” que ha recibido de otros hondureños por sus declaraciones de los frijoles.

Sin embargo antes de irse del albergue la mujer dijo que ella dejó Honduras para ir a Estados Unidos y lograr que operaran a una de sus hijas, Brittany, de 11 años y que es sordomuda.

“Yo solo quiero conseguir tratamiento para que ella pueda oír y que no podía pagar en mi país. Si luego tengo que volver allá, lo hago”, explica.

Pero lo que más le importa en este momento es disculparse con los del país azteca: “Yo pido perdón a los mexicanos. Mil disculpas. Hemos caminado por todo México y hemos recibido mucha ayuda. Tengo todo que agradecerles. Yo he criado a mis hijos con muchos esfuerzos y dándoles frijoles y tortillas”.

En medio de lágrimas Miriam Celaya dijo que cuando el periodista llegó a entrevistarla estaba molesta por una mala experiencia que había ocurrido minutos antes: “Uno de los jóvenes que estaba repartiendo la comida, intentó forzar a mi hija a que comiera, cuando ella estaba enferma del estómago. Como ella no quería, él se quejó: ‘Estos pu… hondureños no quieren comer frijoles'”.

Por esa situación la inmigrante hondureña dijo que la situación le ha afectado mucho a ella y su familia, por lo que dice solo tiene agradecimiento para México: “Nos han dado comida, ropa, medicina, cuando no era su obligación”.

“Todo mundo lo ha visto en redes sociales”, dijo y agregó que uno de sus primos le reclamó señalando que en su país también comió frijoles: “Humildemente crié a mis hijos cuando no he tenido (comida) y si no he tenido, le he dado tortillas (a mis hijos)”.

Por su parte el periodista que entrevistó a la inmigrante lamentó la situación pues dice que las primeras declaraciones fueron sacadas de contexto y usadas por la gente que está en contra de los migrantes.

Como se recordará hace unos días la migrante hondureña se quejó de los frijoles que le dieron en el albergue: “Yo sé que no es fuerza que le den de comer a uno y la verdad la comida que están dando aquí fatal”, se queja la inmigrante identificada como Miriam Celaya.

“Mire lo que están dando, mire, puros frijoles molidos como que le estuvieran dando de comer a los chanchos”, dice la mujer mientras enseña un plato que además tiene tortillas.

“Y la verdad pues ni modo, hay que comerse esa comida, porque si no, nos morimos del hambre”, agrega la inconforme mujer ante las cámaras del portal de noticias DW en Español.

El video encendió la polémica en redes sociales como Twitter, donde los mexicanos han manifestado su indignación y han tachado a la hondureña como “malagradecida”.

“La gratitud es un valor inmenso; nunca pierdas la perspectiva de agradecer lo que tienes aunque sea poco, porque ya es muy importante”, opinó otro usuario junto al video.

“Hoy amanecí como hondureña, no quiero comer ni sándwich ni frijoles, quiero carne asada o barbacoa”, agregó alguien más.

“En México comemos maíz y frijoles. ¿Somos cerdos? La hondureña dijo textualmente ‘comida para chanchos’. ¿Quién está siendo xenófobo?”, cuestionó otro tuitero.

“Si tragaba mejor en su país, no es a fuerza que ande en México”, fue otro de los comentarios.

“Sí se pasó la señora hondureña. Como sí nosotros (los mexicanos) no comiéramos frijoles. Uno quiere ser empático, pero no entiendo a este tipo de personas”, agregó otra usuaria de la red social.

“Muchos no tenemos ni para gorgojos con frijol en México, y la gorda hondureña se queja que la dan frijoles refritos con tortilla, ¿quieres que me quede callado?”, cuestionó alguien más.

Y uno más le dijo: “En un palabra se define esa declaración de la señora hondureña. MALAGRADECIDA”, “Cómo me hizo enojar el video de esa pend…a hondureña obesa malagradecida”.

