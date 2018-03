Una roca arrojada desde un paso elevado hacia una autopista en Pasadena mató a un hombre de 23 años, informó la Patrulla de Caminos de California en Altadena, que ha iniciado una investigación sobre el incidente.

El incidente ocurrió en el Freeway 134, cerca de Orange Grove Boulevard, cuando cuatro personas circulaban en dirección oeste a bordo de un Toyota Corolla, reportó el San Antonio Express.

El fallecido, identificado como Christopher López por KTLA5, iba sentado en el asiento del copiloto, mientras su esposa, Guadalupe Gutiérrez, de 21 años, estaba al volante.

Cuando pasaban por el lugar, repentinamente una enorme roca, de entre 13 y 15 kilogramos, se estrelló contra el parabrisas y golpeó al pasajero.

If anyone witnessed the boulder being thrown from the Orange Grove Blvd overpass onto the westbound 134 on Tuesday 3/13/18 just before 9pm or has any information on the person or persons that threw the boulder please call us at 626-296-8100. pic.twitter.com/k26gzY1E0V

