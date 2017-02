Acusan a hombre en Florida de millonario fraude bancario

Un hombre desempleado de Lakeland, Florida se declaró culpable de haber hecho transferencias electrónicas por $7 mil millones porque “Jesús quería que fuera rico”, informa WFTV News.

John Michael Haskew, fue acusado de haber arreglado transferencias bancarias a su nombre entre el 9 y el 10 de diciembre desde una “institución financiera grande, renombrada y con cobertura nacional”, según indican los documentos judiciales citados por el medio en un reportaje publicado este viernes en su página de internet.

