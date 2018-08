Un inmigrante en Estados Unidos que fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) cuando llevaba a su esposa a un hospital para dar a luz sí es buscado por un asesinato en México, informó un funcionario del gobierno mexicano luego que el abogado del hombre sugiriera que las autoridades tienen a la persona equivocada.

Funcionarios de ICE dijeron que Joel Arrona Lara era buscado por una orden de arresto pendiente en un caso de homicidio en México, pero el abogado Emilio Amaya García dijo desconocer cualquier orden y no pudo confirmarlo con el consulado mexicano en Los Ángeles.

Un funcionario del estado mexicano de Guanajuato, quien habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para ser citado y no pudo decir cuándo ocurrió el crimen, confirmó la orden. Agregó que era un caso de homicidio intencional similar a un cargo de homicidio en EE.UU.

Arrona fue arrestado la semana pasada cuando se detuvo en San Bernardino, al este de Los Ángeles. Su esposa, María del Carmen Venegas, tuvo que conducir por sí misma para someterse a una cesárea programada.

En un comunicado, ICE dijo que la mujer había conducido el automóvil antes de detenerse en la estación de servicio. “Los agentes de ICE confiaban en que ella podía continuar su camino luego del arresto”, indicó la declaración de la vocera, Lori Haley.

Las autoridades podrían haber confundido a Arrona con su hermano, quien pasó tiempo en la cárcel en México, señalaron García y Venegas a KCBS-TV.

Su cliente “niega haber tenido antecedentes penales en México y no tiene conocimiento de ningún proceso penal en México en el que haya sido acusado”, declaró García a The Associated Press. García añadió que aún no había visto ningún documento judicial de México.

“Para nosotros, el problema no es tanto el arresto, sino el hecho de que ICE actuó con total despreocupación por la salud y el bienestar de la madre”, reveló García a la estación de noticias.

La pareja conducía al hospital el 15 de agosto cuando se detuvieron en una gasolinera. Las imágenes de vigilancia muestran dos vehículos que inmediatamente flanquean la camioneta de la pareja. Los agentes los interrogaron y les pidieron identificación, reseñó Venegas.

Venegas, de 32 años, dijo que ella proporcionó la suya, pero que Arrona había dejado la propia en casa. El video muestra a los agentes esposando a Arrona, de 35 años, y llevándolo lejos, dejando a sola y en sollozos a Venegas en la estación de servicio.

“Me siento terrible”, comentó Venegas en una entrevista telefónica durante el fin de semana desde el hospital, mientras su hijo recién nacido, Damián, lloraba al fondo. “Lo necesitamos ahora más que nunca”.

Lara's arrest in San Bernardino, CA Wed prompted outrage after his wife Maria del Carmen Venegas revealed she was forced to drive herself to hosp to give birth. Mexican prosecutors asked US gov to help find & detain Joel Arrona Lara. pic.twitter.com/qYnxMw6aSt

