Esta historia es una de hilos. Los hilos que tejen una de las industrias más poderosas de Georgia y de los hilos que pende este sector por el que Georgia es reconocido a nivel mundial.

El centro de operaciones de esta industria es Dalton, una ciudad ubicada a unas 90 millas al norte de Atlanta, donde la población es 50 por ciento hispana. La industria de la alfombra atrajo a muchos de esos latinos desde la década de 1970.

“La gente empezó a llegar desde los 70′, incluso antes, pero eran muy poquitas familias, eran cinco o seis familias, y a partir de los 70, empezaron a haber más porque empezó a crecer la industria de las alfombras. Entonces necesitaban la mano de obra y estuvieron reclutando y poniendo anuncios y los familiares traían más y más gente hasta que en los 80′ hubo un boom”, recordó América Gruner, directora de la Coalición de Líderes Latinos en Dalton (CLILA).

“Crecieron de fábricas de alfombras a grandes corporaciones hasta que llegaron a producir el 80 por ciento de las alfombras de todo el mundo”, agregó Gruner.

Una de esas familias fue la de María Estrada Zavala, la mexicana llegó junto con sus hijos a Dalton procedentes del Valle de Santiago, en Guanajuato. Su esposo ya llevaba algunos años en Dalton, e invitado por algunos familiares, decidió dejar el trabajo en los campos de California y emigrar a una ciudad cuya industria textil estaba en pleno apogeo.

TE PUEDE INTERESAR: Transformaron Atlanta (VIDEO)

“Vine a trabajar, a buscarle un mejor futuro a mis hijos, para que estudiaran, supieran inglés, para que llegaran a algo grande. Yo no tuve la misma posibilidad. A mí me gustaba mucho estudiar, pero desgraciadamente no pude”, dijo Estrada.

La industria de la alfombra genera unos cuatro mil millones de dólares al año y produce el 90 por ciento de estos textiles a nivel mundial. Debido a la producción de esta industria se le considera la ‘capital mundial de la alfombra’.

De acuerdo con el estudio ‘The Contributions of New Americans in Georgia’, la industria de la alfombra se considera una de las que dependen de la mano de obra inmigrante en el estado. Según el reporte de 2016, de las 38,000 personas que laboran en esta industria, 12,175 son inmigrantes.

Estrada dice que empezó a hacer labores de ‘crileadora’ (creeler) cargando más de 30 libras de hilo para mantener las máquinas con el suministro necesario.

“Al año apliqué para otra posición, que es de quemar el hilo y ahora estoy en otra posición. Apliqué porque yo quiero aprender más y subir un poco más y ahorita estoy como ‘yarn operator’, donde pasa uno los nudos a la máquina. Ya uno le deja a los operadores lista la máquina para que se haga la alfombra”, explicó la mexicana. Ella explica que después de la llegada de su familia a Dalton fueron muchas las que se sumaron procedentes de su ciudad.

“Ya está casi todo mi rancho aquí”, dijo entre risas.

Mano de obra esencial

Cuando se recorre Dalton, se observan importantes industrias de la alfombra, en particular en la Abutment Road, calle en donde un letrero da bienvenida a los visitantes. En Dalton se encuentran siete de las compañías más grandes de esta industria: Shaw Industries, Mohawk Industries, Beaulieu of America, Interface, Milliken, J&J Industries y Collins & Aikman Floorcoverings.

Eloísa Rangel trabajó en esta industria por más de veinte años. Llegó a la ciudad como tantos junto a su familia, atraídos por las oportunidades en la alfombra. Hace un tiempo la mexicana se retiró de la industria y se acogió al Seguro Social por discapacidad. Ella asegura que la mayoría de los que laboraron con ella esos años eran hispanos.

Al preguntarle porqué cree que había más latinos que personas de otras etnias, Rangel respondió: “No es por hablar mal de los americanos, pero no le gustan los trabajos pesados como uno de latino, uno de latino como dicen: ‘a lo que caiga'”, dijo la mexicana, cuya hija también labora en la industria.

Maribel Weaver, otra mexicana que lleva seis años trabajando en la industria coincide con Rangel.

“Los americanos no aguantan. El trabajo lo hacemos nosotros los hispanos. Aunque digan lo que digan, somos nosotros los que estamos sacando todo”, sostuvo.

Gruner da fe de que no solo los trabajadores de la alfombra saben que de su labor depende esta industria.

“Sin la mano de obra tendría que desaparecer de aquí la industria de la alfombra, y no lo digo nada más yo, lo han dicho los ejecutivos, que sin la mano de obra latina tendrían que relocalizarse o cerrar sus plantas”, dijo Gruner.

Sin embargo, a pesar de la importancia de sus labores, los trabajadores no siempre se sienten valorados.

“A nosotros nos ven como un Seguro Social. Porque nos dicen si tú no quieres trabajar hay miles de personas esperando el trabajo”, manifestó Rebeca Pacheco, quien labora en este sector desde 2005.

Gruner coincidió con Pacheco al decir que muchas veces estos trabajadores se ven “simplemente como manos, no tanto como seres humanos”, sostuvo la directora de CLILA.

Una oportunidad para crecer

Estrada agradece que su trabajo le ha dado la oportunidad de lograr sus sueño de que sus hijos progresen. La madre explicó que su hija de 19 años estudia en la universidad y su hijo trabaja con su padre. Su familia pudo comprar una casa. Cuando MundoHispánico la entrevistó estaba en las oficinas de CLILA tomando una clase para tomar el examen de ciudadanía estadounidense.

Cuando llegó a Dalton, recuerda haber trabajado en un lugar bañando cerdos y luego trabajó en tiendas latinas. Ella asegura que su trabajo en la alfombra le ha permitido crecer.

“Cada persona tiene su historia y yo me siento orgullosa de mí misma porque me ha gustado trabajar y mis padres me acostumbraron a trabajar y Dios nos ha concedido tener lo que tenemos, pero todo con esfuerzo, porque uno llega aquí de cero”, dijo la mexicana.

De esta forma, Estrada dice que las metas de su familia al emigrar a Dalton se han cumplido con esfuerzo y con la puerta abierta de una industria que su familia ha hecho prosperar, asícomo ha hecho prosperar a los suyos.

Gruner dijo que el éxito de la industria se debe, sin duda, a la ética de trabajo de los hispanos, que incluso han sido considerados en la industria como ‘salvadores’, de acuerdo con la revista Textile World.

“Pienso que las personas que no son latinas sienten que tienen más opciones en otros lados y como sabemos los inmigrantes vienen con esa meta de trabajar y ofrecer un mejor lugar para sus familias y eso es lo que los motiva, porque son a veces horarios muy pesados. Las fábricas aquí trabajan las 24 horas, todos los días. Entonces hay gente que no está dispuesta a eso y los latinos venimos a la hora que sea, con las horas que sean y entre más horas, mejor”, sostuvo Gruner.