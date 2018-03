Decenas de inmigrantes que viven en Florida están tomando clases de inglés no solo para conseguir un mejor empleo y salir adelante sino también para reducir su acento y así impedir ser detectados por las autoridades de inmigración.

“La gente tiene mucho miedo de poder ser regresada a su país porque no cumplen con los requisitos”, dijo a MundoHispánico Rocío González, una mexicana radicada en Miami que trabaja como vendedora.

“Leyes de inmigración son cada vez más rígidas entonces como hispanos nos vemos en la necesidad de hablar y entender el idioma”, expresó Casandra Lugo quien a pesar de haber nacido en Estados Unidos no habla inglés porque fue llevada a vivir en México.

Yamilla Carballo, directora de The English Center, ubicado en Miami, dice que ha visto cómo las inscripciones a las clases de inglés avanzado se han elevado.

“Aquí en estas clases tenemos a personas que son profesionales pero la gran barrera para sus sueños es el inglés”, dijo a MundoHispánico.

Las constantes y duras declaraciones del presidente Trump y millones de deportaciones ejecutadas por la administración del presidente Obama, han creado una atmósfera de temor.

Esta situación a llevado a los latinos a no sólo bastarles con aprender lo básico del idioma, sino, a reducir su acento debido a las políticas migratorias en contra de los inmigrantes.

“Estamos en el medio de una crisis en nuestra frontera sur. Un país sin fronteras no puede ser considerado una nación”, indicó el presidente Trump en una conferencia de prensa en donde además afirma que las leyes serán reforzadas cómo nunca antes.

“El inglés no se aprende para que no me identifiquen; mi identificación está en el color del pelo, en el color de la piel, en el acento que utilizó al hablar”, afirma el profesor de inglés José Montes.

“Si no sabes inglés te pueden discriminar y es entendible de cierto modo estás en su país y son sus leyes son sus reglas”, dijo Iosbel Peña quien cruzó la frontera con su esposa y dos hijas para ajustarse a ley “pies secos, pies mojados”, política eliminada en el 2017 por orden del expresidente Barack Obama.

“He pasado mucho trabajo con el inglés y siempre uno va a tener un mínimo de acento”, cuenta Pedro Herrera quien empezó a estudiar desde el año pasado que llegó a Estados Unidos.

“Hay suficiente material gráfico que aporta evidencia que las personas sufren discriminación,” dice José Aguila, quien cuenta con una carrera universitaria pero necesita mejorar su inglés.

Y aunque ni la Constitución estadounidense ni ninguna ley federal establecen la oficialidad del inglés, actos de discriminación por no hablar el idioma siguen ocurriendo.

En Miami una mujer fue discriminada por un empleado de una tienda de UPS, quien además de hablarle con palabras obscenas la corrió de la tienda, todo quedó captado en cámara.

Pero a pesar de episodios como estos y el temor generalizado, para Katherine Trujillo es más bien un tema de superación. “La mejor forma para insertarse en una sociedad es hablando su idioma, es preparándose lo mejor posible”, dijo.

En el caso de Enrique Noste, aunque su objetivo es tener un inglés sin acento, indica estar a favor de que “se rediseñen las leyes migratorias en función de los objetivos de la nación, la inmigración también tiene límites”.