Un grupo de 18 trabajadores mexicanos, ecuatorianos y dominicanos interpusieron una demanda contra una empresa ferroviaria de Nueva York que, según su denuncia, los forzó a realizar duras tareas sin material de protección, además de discriminarlos por ser inmigrantes.

“Durante esa época pensé en el suicidio. Pensé en tirarme de un puente. Había un puente en Woodside, Queens, y solía caminar hasta él por las noches”, manifestó Omar Enrique Campos, de México, en la demanda.

El grupo asegura que los supervisores de New York & Atlantic Railway los escogían para hacer los trabajos más peligrosos en las vías del tren, sin entrenamiento ni protección, lo que a veces les provocaba lesiones.

También los obligaban a trabajar jornadas de 12 y 14 horas en muy bajas temperaturas, por las que recibían una paga mucho menor que la de los trabajadores estadounidenses.

La demanda, de 127 páginas, avanza en la Corte Suprema de Manhattan y podría tardar un año o más en resolverse, explicó la abogada de los demandantes, Kristina Mazzocchi.

Estos trabajadores “fueron tratados como si fueran desechables y fácilmente reemplazables”, dijo Mazzocchi a The Associated Press. “Creemos que el empleador fue metódico a la hora de escoger a este grupo de trabajadores para poder explotarlo”.

Yesterday I called on the Federal Railroad Administration to investigate workplace safety practices at the LIRR’s rail freight contractor, after allegations that New York & Atlantic Railway was having untrained workers perform dangerous track work. https://t.co/sSNrkbmHqC

— Kathleen Rice (@RepKathleenRice) March 7, 2018