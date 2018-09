Un hispano que se desempeñaba como secretario de prensa de una organización que lucha contra la inmigración ilegal demandó a dicho ente por discriminación, informaron medios locales.

Joe Gómez, un mexicano-estadounidense que también tiene ascendencia afroestadounidense, acusó a la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense (FAIR, por sus siglas en inglés) de tratarlo con lo que describió como insultos racistas, discriminación y hostigamiento, reportó Los Angeles Times.

Gomez, quien se desempeñó como vocero de FAIR durante siete meses hasta julio de este año, presentó una queja por discriminación ante la Oficina de Derechos Humanos en Washington.

El hombre, de 32 años, alega en la demanda que sufrió discriminación con base tanto en su raza como en la ansiedad severa que desarrolló en el trabajo.

(WASHINGTON) — Joe Gomez, a former employee of the Federation for American Immigration Reform (FAIR) has filed a complaint with the Office of Human Rights in Washington, D.C.

Gomez asegura que se le negó una bonificación prometida tras una revisión a su desempeño luego de seis meses y que fue ridiculizado por no hablar español a pesar de su ascendencia.

También señala que le ofrecieron “fingir ser un ‘extranjero ilegal’ de México y untarse barro” para una película en la que desempeñaría el papel principal, el cual se negó a desempeñar.

“A Joe nunca se le negó ningún beneficio, oportunidad o promoción a cuenta de ninguna base inadmisible”, indicó el presidente de FAIR, Dan Stein, en un comunicado.

“Joe ha proporcionado cero, ni una pizca de evidencia documentada para respaldar sus afirmaciones”, sostuvo Stein, quien añadió que “Joe fue tratado como un príncipe en FAIR y fue respetado por todos”.

He alleges discrimination based on race and national origin. “On several occasions, racial slurs were used against me or I was made fun of for being Hispanic,” says Gomez. “It grew to the point I felt so uncomfortable I had to resign.”@UNITEDWEDREAM @washingtonpost

— Joe Gomez (@JoeGomezNews) August 26, 2018