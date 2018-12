Cuando la familia López ve a su hijo Luis Gustavo en el hospital, con un golpe que le destrozó el pómulo y la cuenca del ojo, culpan al presidente Trump.

Y es que aseguran que desde que el republicano asumió el poder, los ataques de odio hacia los inmigrantes han aumentado y para muestra lo que le pasó a su hijo en una ciudad anteriormente tranquila, como Salt Lake City.

Porque aunque la policía no consideró el ataque como un crimen de odio, la familia López no puede verlo de otra forma, de acuerdo con el diario local The Salt Lake Tribune.

Luis Gustavo López, de 18 años de edad, supuestamente fue atacado con una barra de metal por Alan Dale Covington, de 50 años, en la tienda de llantas de su papá José.

El hombre estadounidense llegó diciendo “odio a los mexicanos” y mientras Luis Gustavo trataba de esquivar sus duros golpes, le repetía “yo odio a los mexicanos” y al mismo tiempo le preguntaba: “¿Eres parte de la mafia mexicana?”.

Cuando su padre José, dueño de López Tires, salió a defenderlo, alcanzó a escuchar “estoy aquí para matar a un mexicano”, lo que afortunadamente no logró.

José López también recibió un golpe en el brazo y en la espalda por parte de Convington, pero su hijo se llevó la peor parte.

A pesar de Covington huyó de la escena, la policía logró capturarlo horas más tarde.

Verónica, también hija de José, fue quien relató la historia a The Salt Lake Tribune y dijo que su familia se siente blanco de este tipo de ataques, que han aumentado desde que el presidente Donald Trump llegó a la Casa Blanca.

Luis Gustavo se encuentra en terapia intensiva por los golpes recibidos en la cara que le rompieron un pómulo y la cuenca del ojo, por lo que le tuvieron que poner una placa de titanio, según información del diario “The Hill”.

