Hispano intentó abusar sexualmente de una mujer, pero esta se defendió y lo apuñaló

Un hombre de origen hispano, trató de abusar sexualmente de una mujer en el condado de Lake pero este fue apuñalado varias veces por la víctima, informaron las autoridades del condado.

Según el reporte del canal 9 WFTV, cadena hermana de MundoHispánico, el intento de violación ocurrió justo en horas de la madrugada del jueves pasado en el complejo de apartamentos Ashton Chase, ubicado en Clermont, Florida.

La mujer estaba bajando algunas cosas de su vehículo cuando Robert Pascual, de 22 años, se metió al vehículo por la puerta del pasajero e intentó sacarla del auto a la fuerza y la mujer comenzó a morderlo y arunñarlo.

“Él estaba encima de ella, golpeándola y ahogándola, y le dijo que iba a abusar de ella”, dijo el vocero de la oficina del alguacil del condado de Lake, Fred Jones.

La víctima dijo que logró convencer a Pascual para que la regresara al vehículo y le hizo pensar que estaba de acuerdo con realizar el acto.

“Está bien, pero aquí no por favor, no quiero que nadie me vea”, decalró la mujer.

Al entrar al vehículo, la mujer agarró un cuchillo que tenía escondido y comenzó a apuñalar al agresor varias veces.

“Fue entonces cuando ella se defendió y lo apuñaló”, dijo Jones.

Minutos más tarde, las autoridades encontraron a Pascual, ensangrentado, debajo de una escalera.

Pascual fue llevado a un hospital cercano donde se encuentra estable.

La mujer no sufrió ninguna lesión y tras haber herido a su agresor, se fue y llamó al 911.

Un hombre que llamó al 911 el jueves en la mañana, informó que Pascual trató de agredir a su esposa cinco minutos antes del otro incidente.

“Estaba esperando detrás del vehículo y trató de asaltar a mi esposa cuando ella llegó a casa”, dijo el hombre durante la llamada al 911.

Según el informe del arresto, Pascual podría estar involucrado en otro incidentes ocurridos en el mismo compplejo de apatamentos, pues se le acusa de intentar agredir a otras cuatro mujeres, pero por fortuna, todas lograron escapar.