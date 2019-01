Las autoridades que investigan cuatro asesinatos ocurridos recientemente en Nevada informaron que el principal sospechoso de los crímenes vive, al parecer, con inmigrante indocumentado en Estados Unidos.

Wilbur Martínez Guzmán, de 20 años, fue arrestado el sábado en Carson City, Nevada, y actualmente se encuentra detenido por cargos de robo y falta a las leyes de inmigración.

Sin embargo, las autoridades esperan presentar cargos de homicidio contra Martínez Guzmán en los próximos días por los asesinatos de una pareja de adultos mayores en Reno y dos mujeres que vivían cerca de la ciudad de Gardnerville.

El sheriff de Carson City, Ken Furlong, dijo en una conferencia de prensa ofrecida el domingo que las autoridades de Inmigración informaron a su despacho que Martínez Guzmán había vivido en Carson City por aproximadamente un año que estaba en el país de manera ilegal.

TE PUEDE INTERESAR: Hija de Rosie Rivera le da lección a la hija de Lucero con su belleza (FOTO)

Furlong dijo el lunes que no tenía conocimiento del país de donde Martínez Guzmán es originario y que no han obtenido respuesta sobre su nacionalidad por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El caso ahora acapara la atención nacional luego de que el presidente Donald Trump mencionara el lunes en un mensaje en la red social Twitter haciendo un llamado para hacer realidad su promesa de construir un muro en la frontera sur.

Four people in Nevada viciously robbed and killed by an illegal immigrant who should not have been in our Country. 26 people killed on the Border in a drug and gang related fight. Two large Caravans from Honduras broke into Mexico and are headed our way. We need a powerful Wall!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 21, 2019