Hillary Clinton arremetió contra el gobierno de Donald Trump por la política de su administración de separar a los niños inmigrantes de sus padres.

“Como tantos otros, estoy horrorizada y desconsolada por lo que les sucede a los niños y familias inmigrantes debido a las políticas desastrosas de esta administración”, señaló Clinton en el primero de una serie de tuits sobre el tema.

Like so many others, I am horrified and heartbroken by what is happening to immigrant kids and families because of this administration’s disastrous policies. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) June 1, 2018

“Ahora sabemos que más de 700 niños fueron separados de sus padres entre octubre de 2017 y abril de 2018. Como madre y abuela, es devastador siquiera imaginarlo”, continuó la exprimera dama estadounidense.

“No solo eso: este gobierno se basó en su política de ‘tolerancia cero’ a principios de este mes. ¿El resultado? Casi 700 niños más fueron separados de sus familias en las primeras dos semanas del nuevo programa. Piénsalo. Cientos de familias desgarradas en dos semanas”, añadió la excandidata demócrata a la presidencia.

Not only that – this administration built on their "zero tolerance" policy earlier this month. The result? Nearly 700 more kids were separated from their families in the first two weeks of the new program. Think about that. Hundreds of families torn apart in two weeks. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) June 1, 2018

En abril pasado, el fiscal general, Jeff Sessions, anunció que implementaría una política de “tolerancia cero” para los inmigrantes que intentan cruzar la frontera hacia Estados Unidos de forma ilegal.

Bajo dicha política, los padres son enjuiciados de inmediato y separados de sus hijos mientras se procesan los cargos a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

“Si cruzas la frontera ilegalmente, entonces te procesaremos. Es así de simple”, dijo Sessions en una conferencia de prensa en la frontera entre Estados Unidos y México para anunciar la medida. “Si contrabandean a un niño, entonces lo procesaremos, Y ese niño puede ser separado de usted, como lo exige la ley”.

Clinton también compartió un comentario de Muzaffar Chishti, del Instituto de Políticas de Inmigración (MIP, por sus siglas en inglés), quien dijo: “En el contexto de la inmigración, el gobierno nunca se ha pronunciado contra la protección de los niños en este país. Por primera vez, ahora toma formalmente una posición que explícitamente va contra los mejores intereses de los niños”.

He said that “In the immigration context, the government has never taken a stand against the protection of kids in this country. For the first time, it is now formally taking a position that explicitly goes against the best interests of kids.” — Hillary Clinton (@HillaryClinton) June 1, 2018

“Ahora es la política oficial del gobierno de Estados Unidos – una nación de inmigrantes – separar a los niños de sus familias. Esa es una desgracia absoluta. #FamiliesBelongTogether”, escribió la demócrata.

It is now the official policy of the US government – a nation of immigrants – to separate children from their families. That is an absolute disgrace. #FamiliesBelongTogether. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) June 1, 2018

Los mensajes de Clinton, con motivo del Día Nacional de Acción para los Niños, concluyeron con una invitación: “No hay una prueba más importante de nuestro país que la forma en que tratamos a los más vulnerables entre nosotros, especialmente a los niños. No podemos apartarnos de lo que está sucediendo a nuestra vista, tenemos que actuar”.