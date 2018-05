La excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton se burló del presidente estadounidense Donald Trump al mostrar un sombrero ruso durante una ceremonia de graduación universitaria, en una clara alusión a la presunta ayuda que él recibió desde el extranjero para vencerla, reportó Business Insider.

Clinton sostuvo la prenda, conocida como ushanka, mientras hablaba el domingo en uno de los eventos de graduación de la Universidad de Yale, en New Haven, Connecticut. La actividad, conocida como “Class Day”, se trata de una tradición del centro educativo en la que los estudiantes y miembros de la facultad portan sombreros graciosos.

La demócrata, una exestudiante de la institución, dijo durante su discurso que “al verlos me doy cuenta que están siguiendo la tradición acerca de los sombreros. Así que yo también traje uno: uno ruso”.

Luego agregó: “Miren, osea, si no puedes con ellos, úneteles”, en una alusión sutil a que Rusia estaba detrás de la victoria de Trump en las elecciones presidenciales de 2016, reportó el medio.

Clinton nunca se puso el sombrero, pero lo mantuvo cerca de su cabeza durante unos 10 segundos.

Más tarde, Clinton dijo en su discurso, refiriéndose directamente a su derrota electoral: “No, no me he recuperado. Todavía pienso en las elecciones de 2016. Todavía lamento los errores que cometí”.

“Hoy, como persona, estoy bien, pero como estadounidense, estoy preocupada”, agregó, según Business Insider.

La burla de Clinton contra Trump se produce cuando la investigación de Robert Mueller sobre posibles vínculos entre la campaña de Trump y Rusia pasó su primer año.

Mueller ha entregado varias acusaciones y entrevisto a docenas de testigos, mientras que Trump y sus aliados han criticado personalmente a Mueller y su investigación. El presidente de los Estados Unidos ha llamado repetidamente a la investigación una “caza de brujas”.

El Comité Judicial del Senado recientemente publicó casi 2,000 páginas de documentos que detallan su investigación sobre la reunión de Donald Trump Jr. con un abogado ruso en junio de 2016 por lo que esperaba fuera información perjudicial sobre Clinton.