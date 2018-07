Hillary Clinton se ofreció a echar una mano a los inmigrantes que quieren reunirse con sus familias: ayudará a organizar un transporte que tal vez no podrían pagar.

“Voy a tuitear sobre esto en los próximos días, pero si alguno de ustedes trabaja para una aerolínea, por favor envíenme un mensaje porque estas familias necesitarán vales y boletos con descuento para reunirse a millas de distancia”, dijo ante una multitud que la aclamó en Central Park, cuando subió al escenario dentro de un festival de verano que incluye charlas, música y comida.

La situación de los inmigrantes separados de sus hijos luego de cruzar la frontera de Estados Unidos de forma ilegal fue uno de los asuntos que abordó la excandidata demócrata a la Casa Blanca durante su intervención en el OZY Fest, al ser entrevistada por Laurene Powell Jobs, fundadora de Emerson Collective, una ONG que defiende causas liberales y organiza el evento.

Clinton se refirió también al tema candente de la semana: el encuentro entre el presidente Donald Trump y su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Helsinki, en medio de advertencias del fiscal especial Robert Mueller de que los servicios de inteligencia de Moscú tienen “operaciones de interferencia” activas en la política estadounidense.

“Esto es realmente angustioso y alarmante”, dijo Clinton. “Esto debería interesar a todos los estadounidenses de cualquier partido político porque fue un ataque directo a nuestra democracia”.

Clinton, quien perdió los comicios de 2016 ante Trump, añadió: “Es justo decir que fue un amplio y desafortunadamente exitoso ataque a nuestro sistema electoral”.

Según la exsecretaria de Estado, Estados Unidos tiene cuatro grandes rivales: Rusia, China, Corea del Norte e Irán. “Si alguien sale indemne de un ataque como hizo Rusia, esto los empodera a todos para seguir explorando”.

