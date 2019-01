Donald Trump Jr. fue objeto de críticas en las redes sociales luego de que el hijo mayor del presidente de Estados Unidos comparara indirectamente a los inmigrantes provenientes de la frontera sur que buscan asilo en el país con animales de zoológico, informó el Huffington Post.

En una publicación de instastories de su Instagram, Trump Jr. dejó correr la noche del martes el mensaje: “¿Sabes por qué puedes disfrutar de un día en el zoológico? Porque los muros funcionan”, en entendida alusión a que un muro fronterizo mantendría a los migrantes ‘a raya’ como animales de zoológico.

Pese a que la publicación es temporal, varios usuarios hicieron captura de pantalla de ella antes de que desaparezca y la publicaron en sus redes sociales para expresar su descontento por el controversial mensaje.

“Inmigrantes como animales enjaulados, por el primer hijo”, expresó vía Twitter Emily Jane Fox, reportera y autora del libro Born Trump.

Immigrants as caged animals, from the First Son pic.twitter.com/nsAJRASvnM

“El hijo del presidente de Estados Unidos acaba de comparar a los inmigrantes que buscan asilo con animales de zoológico”, dijo por su parte el activista y comediante Nick Jack Pappas. “Buenas noches, Estados Unidos”.

The son of the President of the United States just compared immigrants seeking asylum to zoo animals.

Good night, America. pic.twitter.com/T7VBCuU36w

— Nick Jack Pappas (@Pappiness) January 9, 2019