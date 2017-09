Hijo asesina a su madre en hospital de Nueva Hampshire

Un hombre baleó de muerte el martes a su madre en la unidad de cuidados intensivos, lo que provocó el cierre del hospital más grande de Nueva Hampshire, aseguraron las autoridades. Nadie más resultó herido.

Travis Frink, de 49 años de edad y originario de Warwick, Rhode Island, fue arrestado y será procesado el miércoles por cargos de homicidio premeditado por el asesinato ocurrido en el Centro Médico Dartmouth-Hitchcock de Lebanon poco antes de las 3 de la tarde.

This was the scene inside Dartmouth Hitchcock Medical Center during the “Active Shooter” incident. SWAT teams searching. #wmur pic.twitter.com/4nDUWwnj6d

— David Sakowich (@dsakowich_WMUR) September 12, 2017