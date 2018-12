En medio del juicio que enfrenta Joaquín `El Chapo´ Guzmán en Estados Unidos, tras ser señalado como el líder del cartel de drogas más grande del mundo, Alejandrina Guzmán, una de sus hijas, empleó las redes sociales para dar a conocer una conmovedora carta navideña dirigida al capo.

Manifestando el amor incondicional que siente por `El Chapo´, Alejandrina expresó: “La típica Navidad no es lo que ha caracterizado mi vida. Doy gracias a Dios por haber podido sentir el calor de una familia y por haber podido disfrutar el sentarme en las piernas de mi padre siempre disponibles para mí. En estos momentos en los que no puedo ni entrar al país donde tú estás y mucho menos verte, agradezco las navidades en las que aún prófugos podíamos estar juntos. Me duele saber que pasarás la Navidad a solas, sin poder hablar ni ver a tus seres queridos. Te amo papá. Alejandrina”.

TE PUEDE INTERESAR: Novio de Jennifer López la exhibe en vestido transparente (FOTO)

Sin conocerse la decisión de las autoridades estadounidenses con respecto al futuro de Guzmán Loera, días antes la joven compartió en la misma red social una imagen del documento con el que señaló que el matrimonio de su padre con Emma Coronel no era del todo válido.

TE PUEDE INTERESAR: Resurge ardiente video de Jenni Rivera en bikini

Hasta el momento se desconoce si a través de sus abogados, o por otra vía, `El Chapo´ pueda leer estar tristes palabras de su hija.

Recientemente, Alejandrina Guzmán inició en sus redes una campaña en donde afirma que a ella le pertenecen los derechos del nombre `El Chapo´.

Tanto en Instagram, como en Twitter, Alejandrina Giselle Guzmán Salazar presentó un documento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, foliado con el número 1205096, para adjudicarse los beneficios legales de la marca `El Chapo´.

“Cualquier tema relacionado con la marca de mi papá @katedelcastillo `El Chapo´ o `El Chapo Guzmán´, deberán ponerse en contacto conmigo”, se puede leer en el post.

Lo que sí es cierto es que este jueves fue un día especial para `El Chapo´ Guzmán, ya que sus dos hijas pequeñas, frutos de su relación con Emma Coronel, fueron por primera vez a verlo durante el juicio en su contra, que se lleva a cabo en la corte federal de Brooklyn.

ES TENDENCIA:

Seguir leyendo: Siguiente >