Hija del presunto narcotraficante #joaquinguzmanloera #elchapoguzman #rosaiselaguzman se encuentra delicada de salud, apenas yo había hablado con ella el Lunes y me comentó que estaba por salir con su esposo a una cena familiar por noche buena. Si vieron la entrevista que dio para @elgordoylaflaca #elgordoylaflaca , ella dijo que tiene cancer en el estomagó. Ella tiene planeado ir al juicio de su padre en Nueva York en Enero. Familiares y amigos piden una cadena de oración para su pronta recuperación.