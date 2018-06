Hector Herrera: 7 mejores memes contra el futbolista “Infiel” (FOTOS)

A solo días de que comience la Copa Mundial Rusia 2018, el mediocampista mexicano del Porto, Héctor Herrera obtuvo un permiso especial de los técnicos y de la directiva de la selección mexicana para abandonar la concentración de la selección que se encuentra en entrenamientos para los partidos amistosos rumbo al Mundial de Rusia.

Apensa se supo la noticias, las redes se llenaron de tuits que en general critican el retiro de esta figura clave para la Selección y hasta señalan a Herrera de “infiel”.

Herrera obtuvo el permiso para ausentarse de los entrenamientos de la selección que se encentra en Dinamarca, preparándose para el partido frente a la selección de ese país.

Según la directiva la razón fue porque el jugador necesitaba arreglar unos asuntos personales. Sin embargo, se incorporará mañana para continuar con la preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.

Según publicó la revista de espectáculos TV Notas, la manzana de la discordia fueron unas fotos en las que aparece Herrera y otros seleccionados en una fiesta con 30 escorts, según reportó El Universal.

Por lo que muchos se preguntan ¿será que su decisión de dejar la concentración de la Selección mexicana se debe a una resaca?

