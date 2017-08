Harvey azota Texas con fuertes vientos y lluvia torrencial

Lo último sobre el huracán Harvey. Todas las horas son locales:

01:30

El personal de emergencias del condado de Aransas, en Texas, empieza a evaluar los desperfectos causados por el huracán Harvey, de categoría 4.

La portavoz del departamento de bomberos voluntarios de Rockport, Gillian Cox, dijo al diario Corpus Christi Caller-Times que el techo de la escuela de secundaria de Rockport se derrumbó parcialmente y que las publicaciones en redes sociales que señalan que el centro “desapareció” son incorrectas.

Según las declaraciones del administrador municipal de Rockport, Kevin Carruth, al periódico, los juzgados de la ciudad ubicada a unos 48 kilómetros (30 millas) al noreste de Corpus Christi también sufren importantes daños. Un tráiler de mercancías se metió en el inmueble, apuntó.

Funcionarios de Aransas Pass, a unos 16 kilómetros (10 millas) de distancia reportaron que el edificio principal del puerto, ubicado en la costa, quedó destrozado. La policía de la localidad publicó un video en su cuenta de Facebook que muestra como la construcción cede ante los fuertes vientos.

00:20

El administrador municipal de Rockport, Texas, Kevin Carruth, dijo que varias personas fueron trasladadas a la cárcel del condado para ser examinadas y tratadas luego del colapso del techo de un complejo de viviendas para mayores.

Según reportes de la televisora KIII-TV, 10 personas fueron atendidas en Rockport desde la llegada del huracán Harvey a la costa texana del Golfo de México el viernes en la noche. The Associated Press no pudo contactar con un operario del Centro de Detención de Aransas, en Rockport, pasada la medianoche.

En declaraciones a la televisora, Carruth señaló que el centro histórico de la localidad también sufrió importantes daños y que recibió reportes daños en vehículos y tejados.

Harvey, el huracán más potente que toca tierra en Estados Unidos en más de una década, está azotando parte del suroeste de Texas con fuertes vientos y lluvias torrenciales.

23:05

Funcionarios en Rockport, Texas, recibían reportes de daños causados el viernes por la noche por el huracán Harvey. Responsables de los servicios de emergencias dicen que tienen dificultades para atender los avisos.

Kevin Carruth, administrador municipal de Rockport, dijo por teléfono que hay reportes de un árbol caído sobre una vivienda móvil y casas con el tejado caído. La ciudad, que está a unas 31 millas (50 kilómetros) al noreste de Corpus Christi, registró ráfagas de viento de hasta 200 kilómetros por hora (más de 125 millas por hora), informó el Servicio Nacional de Meteorología.

Según el jefe del departamento de bomberos voluntarios, Steve Sims, unos 15 efectivos están esperando en el parque hasta que mejoren las condiciones y puedan transitar con seguridad en sus vehículos para salir a evaluar los daños en la ciudad, que tiene alrededor de 10.000 habitantes.

“No hay nada que podamos hacer en este momento. Estamos ansiosos por salir y hacer evaluaciones, pero por ahora estamos aquí atrapados”, señaló.

a primera hora del sábado que podrían pasar varias horas más antes de que los equipos puedan evaluar por completo los daños en las comunidades costeras.

Harvey tocó tierra en Texas a última hora del viernes, azotando una amplia franja de su costa del Golfo de México con fuertes rachas de viento y lluvias torrenciales del que podría ser el huracán más potente que golpea Estados Unidos en más de una década.

El vórtice de la peligrosa tormenta de categoría 4 llegó a la costa alrededor de las 22:22 horas, informó el Centro Nacional de Huracanes, aproximadamente a 48 kilómetros (30 millas) al noreste de Corpus Christi, con vientos sostenidos máximos de 215 kilómetros por hora (130 millas por hora) e intensas lluvias.

Con el meteoro ya encima, decenas de miles de personas huían mientras Harvey se enfilaba hacia un área de Texas que incluye refinerías, plantas químicas y la ciudad de Houston, la 4ta más grande del país.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, advirtió que la tormenta será “un desastre importante”, y los pronósticos exhibían una escalofriante similitud con las condiciones del huracán Katrina, uno de los más letales en la historia de Estados Unidos.

El centro de huracanes advirtió que Harvey podría causar peligrosas olas – que serían básicamente paredes de agua que llegan a tierra firme – a lo largo de una franja de más de 643 kilómetros (400 millas) desde el sur de Corpus Christi al norte de Houston.

Aunque por el momento las autoridades no confirmaron la existencia de víctimas mortales, a primera hora del sábado comenzaron a aparecer reportes de daños en Rockport, una ciudad costera de unos 10,000 habitantes que está en la ruta de Harvey tras tocar tierra.

Kevin Carruth, administrador municipal de Rockport, dijo que varias personas fueron trasladadas a la prisión del condado para ser atendidas y tratadas luego del colapso del tejado de un complejo de viviendas para mayores. La televisora KIII-TV reportó que 10 personas tuvieron que ser atendidas en la penitenciaría. The Associated Press no pudo contactar con un operario del Centro de Detención de Aransas, en Rockport, pasada la medianoche. Según Carruth, el centro histórico de la localidad también sufrió importantes daños.

En Corpus Christi, la ciudad más cercana al ojo de la tormenta, el viento azotaba las palmeras y las ráfagas de lluvia, que caía casi en horizontal, golpeaban hoteles y edificios de oficinas junto al paseo marítimo de la localidad tras la llegada de Harvey. Los barcos se mecían con violencia en el puerto deportivo pero estaba demasiado oscuro para comprobar si habían roto sus amarres.

Muchos equipos de emergencias no podían actuar a primera hora del sábado por los fuertes vientos del huracán. Melissa Munguia, coordinadora adjunta de emergencias del condado de Nueces, donde está Corpus Christi, dijo a primera hora del sábado que podrían pasar varias horas más antes de que los equipos puedan evaluar por completo los daños en las comunidades costeras.

Azuzado por las cálidas aguas del Golfo de México, Harvey se fortaleció con rapidez, al pasar de la categoría 1 en la madrugada a la categoría 4 en la noche del viernes. Su transformación de ser una tormenta sin nombre a un monstruo peligrosísimo se demoró sólo 56 horas.

Harvey llegó a tierra como el huracán más poderoso en golpear a Estados Unidos en 13 años y el más intenso en azotar Texas desde el huracán Carla en 1961, el de mayor poder en el estado del que se tenga registro. Según lo que indica la presión atmosférica, Harvey empata como el 18vo huracán más fuerte que llega al país desde 1851 y el noveno más poderoso en Texas.

Además de rachas de viento de 209 kph (130 mph) y olas de hasta 4 metros (12 pies), se prevé que el meteoro arroje gran cantidad de lluvia: hasta 914 milímetros (3 pies). Las inundaciones resultantes, dijo un experto, podrían ser “como nunca la hemos visto antes”.