Mientras continúa el juicio contra el sospechoso del rapto y asesinato de Hania Aguilar, otra adolescente se salvó de sufrir el mismo desenlace.

Este viernes, medios estadounidenses han reportado que una adolescente de Wisconsin fue hallada con vida luego de pasar casi tres meses desaparecida, desde que sus padres fueron asesinados.

Jayme Closs, de 13 años, la misma edad que tenía Hania Aguilar, fue hallada con vida en un lugar que está a casi una hora de su casa, donde sus padres fueran asesinados.

Según reseñó AP este viernes, la mujer quien se topó con Jayme Closs golpeó la puerta de sus vecinos gritando: “¡Ella es Jayme Closs! ¡Llama al 911!”.

Jayme estaba flaca y sucia, llevaba zapatos demasiado grandes para sus pies, pero parecía estar bien cuando la encontraron el jueves por la tarde cerca de la pequeña ciudad de Gordon, dijeron los vecinos.

“Honestamente, todavía creo que estoy soñando. Era como si estuviera viendo un fantasma”, dijo Peter Kasinskas al diario Star Tribune de Minneapolis. “Mi mandíbula acaba de irse al suelo”.

Las autoridades indicaron que un sospechoso estaba bajo custodia, pero no dieron detalles adicionales antes de una conferencia de prensa programada para hoy en Barron, en el noroeste de Wisconsin.

Jayme desapareció el 15 de octubre después de que la policía descubrió que alguien había irrumpido en la casa de la familia en las afueras de Barron y había matado a tiros a sus padres, James y Denise Closs.

Jayme Closs, a teenage girl whose disappearance months ago rattled a small town in Wisconsin, has been found alive and a suspect has been taken into custody, authorities said https://t.co/FVbKRijJ1B

— The New York Times (@nytimes) January 11, 2019