Agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos hicieron el raro descubrimiento de un túnel excavado cerca de una valla fronteriza en el Valle del Río Grande, en Texas.

El túnel se encontró en el fondo de un terraplén de 30 pies en el lado estadounidense de la frontera cercano a la ciudad de Hidalgo, reseñó Wusa 9 este viernes.

Las fotografías fueron tomadas por Othal Brand, gerente general del Distrito 3 de Mejora de Agua del Condado de Hidalgo, precisó el referido medio.

Brand indicó que el túnel está aproximadamente a 1,500 pies río abajo de la estación de bombeo de agua.

El descubrimiento fue realizado por Riverine Border Patrol hace casi un mes, pero ahora es cuando salió a la luz pública.

“Tiene 4 ‘por 4’ en madera contrachapada en ambos lados en la parte superior y 4 ‘por 4’ a dos o tres pies de distancia”, señaló Brand.

Photos of a tunnel discovered by BP agents near a border wall in Hidalgo. The tunnel is located on property owned by Texas Fish & Wildlife about half a mile from The Hidalgo County Water Improvement District 3 pump house. I’ll have more details tonight at 10. pic.twitter.com/YLh0cDgTs6

— Mike Jimenez (@KVEOMJimenez) January 29, 2019