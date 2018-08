Hallan cadáver en auto incendiado cerca de Walt Disney World

Un cadáver fue encontrado entre los escombros de un vehículo incendiado cerca de Walt Disney World en Florida, informaron las autoridades.

El fuego fue reportado poco después de las 4 a.m. del sábado, indicó la Policía del condado Orange en un comunicado de prensa. El Departamento de Bomberos de Reedy Creek encontró una víctima dentro del vehículo después de apagar las llamas.

Las autoridades señalan que el vehículo se quemó en una carretera cerca de la atracción Epcot de Disney, en las afueras de Orlando.

La víctima no fue identificada por el momento. Los funcionarios dijeron que la investigación continúa.

Here’s a look at what’s left behind following a car fire at Disney. Orange County deputies discovered the body of person inside. The medical examiner just left the scene. Unclear if someone else is responsible pic.twitter.com/fCrxIToCDm

— Ty Russell (@TRussellWFTV) August 18, 2018