Gymboree cerrará 375 tiendas por bancarrota

El minorista de prendas de vestir para niños Gymboree se ha declarado en quiebra y ha anunciado el cierre de casi 400 tiendas en todo el país.

No ha habido detalles sobre cuáles de las cerca de 1,300 tiendas que la compañía posee estarán cerradas. La compañía no sólo tiene las tiendas de Gymboree, sino también las tiendas Crazy 8 y Janie and Jack.

Gymboree ha decidido tomar un préstamo de 35 millones para ayudar a reestructurar la empresa. Según Forbes, la compañía planea cerrar 375 tiendas, pero puede cerrar cerca de 450 de sus 1,281 tiendas. Gymboree cuenta con 11,000 empleados, según la declaración de bancarrota.

“Los pasos que estamos dando hoy permiten a la compañía resolver definitivamente su deuda y permitir que el equipo directivo se concentre completamente en la ejecución de nuestras estrategias clave”, dijo el CEO de Gymboree, Daniel Griesemer, en un comunicado.

Gymboree se une a una creciente lista de minoristas que han anunciado cierres este año como Macy’s, Kmart, Sears, JCPenney y Bebe, que también han anunciado cierres de sus tiendas. Así mismo, la industria de los restaurantes también está siendo afectada y para finales del 2017 Más de 40 restaurantes de Outback, Carrabba, Bonefish Grill y Flemings estarán cerrando, anunció la compañía matriz de restaurantes Bloomin ‘Brands Inc.