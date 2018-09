Gustavo Quintero, el rey de la cumbia urbana presenta “La Cadenita” con Oscar de León y anuncia gira (VIDEO)

Gustavo Quintero, el rey de la cumbia urbana llegó a Los Ángeles para presentar su nuevo éxito “ La Cadenita”, un dueto con Oscar de León, un homenaje a su padre Willy Quintero, líder de la orquesta venezolana Los Melódicos.

Desde que comenzó su carrera en 1993 Gustavo Quintero decidió seguir los pasos de su padre, un ícono reconocido guaranchero zuliano y cantante de una de las orquestas más importantes de Venezuela, Los Melódicos. La canción “Carmen se me perdió la Cadenita” le abrió las puertas a los escenarios internacionales.

De origen venezolano, Gustavo Quintero es intérprete de famosos hits como “Perdí mi Juramento”, “Rico Jalaito”, “Dame un Chin Chin” y “Que lo Diga Ella”.

“Oscar de León es el sonido del mundo, el rey, compartimos un momento super agradable cuando se hizo la propuesta de hacer el tema, el no pensó en decirme que sí, me dijo, haz el trabajo, me lo traes, lo discutimos y vemos como quedó, y cuando se lo traje y cuando se lo presenté me dijo, este trabajo va y yo quiero apoyarte”, comentó Gustavo Quintero sobre el dueto de la cadenita con Oscar de León.

La canción, autoría de Luis Pérez Algarín fue producida por RC Music Miami Florida, dirigida por Rey Casas con mezcla y masterización de Ronald Guerra.

“Oscar de León me invitó a cantar La Cadenita en un hotel de Miami, donde yo resido, para festejar el fin de año y de ahí comienza todo para hacer una versión de la cadenita, una canción que mi padre grabó en 1976 y fue un gran éxito”, explicó Gustavo Quintero

A través de su carrera musical Gustavo Quintero ha compartido escenario con otros artistas como Gilberto Santa Rosa, Olga Tañón, desarrollando una influencia de salsa bailable que hoy se conoce como cumbia urbana.

“Dame un Chin Chin” del sello disquero Colombiano Disco Fuentes, fue un éxito en Panamá, Colombia y Ecuador y Perú. Actualmente, el reconocido intérprete forma parte del sello JNRECORD y de BMI, que es la casa editora.

