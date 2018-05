Inmigrantes que viven en el país sin permiso de residencia y que han sido acusados de algún delito enfrentan un panorama incierto, ya que las autoridades de inmigración no les permiten ser procesados por temor a que se les niegue la oportunidad de deportarlos.

Defensores de los inmigrantes afirman que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) está impidiendo sus procesos, generando caos y obligando a los fiscales a buscarle la vuelta a cada caso para poder llevar a los imputados delante de un juez.

Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia, ICE se ha enfocado específicamente en imputados que todavía no han sido hallados culpables, lo que representa un viro respecto a la política seguida por Barack Obama, que le apuntaba mayormente a los ya condenados, según los abogados.

Activistas sostienen que ICE a veces invoca los presuntos delitos de un inmigrante para impulsar su deportación, pero luego no dejan que respondan a las acusaciones.

“Hay una especie de guerra abierta entre el gobierno federal y los estados y las localidades”, aseguró Muzaffar Bhishti, director de la oficina del Instituto de Políticas de Inmigración de la Facultad de Leyes de la Universidad de Nueva York.

Si bien no está claro cuántos acusados no han podido presentarse ante los tribunales, existen casos en todo el país, sobre todo, en las llamadas ciudades y estados “santuario”, cuyas autoridades no cooperan con el servicio de inmigración.

TE PUEDE INTERESAR: Despliegue de la Guardia Nacional en la frontera conduce a 1,600 arrestos por parte de CBP

ICE no lleva la cuenta del número de detenidos que tienen procesos pendientes tras haber sido acusados de delitos ni la frecuencia con que no son entregados a las policías locales para que sean juzgados, según una portavoz de esa dependencia.

La agencia federal de inmigración argumenta que no está obligada a acatar las órdenes de los jueces de entregar a un detenido para que se presente ante un tribunal. Y asegura que no lo hará si no tiene garantías de que la persona será devuelta a la custodia federal cuando se complete el proceso.

“Hacemos todo lo posible para que esta gente sea juzgada, pero también tenemos que hacer nuestro trabajo”, afirmó el director interino de ICE, Thomas Homan, a la Associated Press en una entrevista el mes pasado. “Si realmente quieren hacer cumplir las leyes penales, colaboren con nosotros. Queremos lo mismo, pero no nos están ayudando”.

El tema llegó a un punto crítico en Massachusetts, donde la Corte Suprema estatal prohibió específicamente a la policía local el año pasado entregar inmigrantes detenidos al servicio de inmigración. ICE respondió negándose a entregar a los presos para que sean juzgados por los delitos de los que se los acusa.

Abogados de Connecticut, Nueva York y California dicen que el problema se agravó desde la llegada de Trump porque ICE está deteniendo más inmigrantes con casos pendientes.