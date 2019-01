Un hombre se llevó tremenda sorpresa al hallar una granada de la Segunda Guerra Mundial mientras pescaba en Florida.

Las autoridades de Florida recibieron la notificación de que una granada de mano había sido encontrada por un hombre mientras pescaba con un imán, informó la policía este sábado, según publicó Fox News.

El individuo, quien no fue identificado, encontró el artículo “mientras pescaba con un imán en Ocklawaha”. Después, “lo puso en la cajuela (del auto) y condujo hasta Taco Bell antes de llamar al 911”, indicó el Departamento de Policía de Ocala en su cuenta oficial en Twitter.

La pesca con imán o magnética se define en varios sitios web de entusiastas de la actividad como la pesca con el uso de un imán fuerte para recuperar objetos de metales ferrosos ocultos o perdidos bajo el agua.

Taco Bell on E. Silver Springs Blvd. has been evacuated. A man found a hand grenade while magnet fishing in Ocklawaha, put it in his trunk, and drove to Taco Bell prior to calling 911. MCSO bomb squad is currently on scene to ensure everyone’s safety. pic.twitter.com/sgGmXDkAXB

— Ocala Police Dept (@ocalapd) January 26, 2019