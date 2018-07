Gran Premio de Austria de Fórmula 1: Verstappen es el ganador

El Gran Premio de Austria de Fórmula 1 puede llegar a ser una bocanada de aire fresco. Para todos aquellos a los que el fútbol y el Mundial en Rusia no les interesa, hay otras alternativas: el automovilismo.

El GP de Austria finalizó con lal bajada de bandera a cuadros para las escuderías de Red Bull y Ferrari.

El ganador es el joven holandés Max Verstappen, quien sube al podio por primera vez en esta temporada y suma así el cuarto oro de su trayectoria deportiva en la Fórmula 1, según informa The Telegraph.

It couldn't really be anyone else… @Max33Verstappen is your #F1DriverOfTheDay 👊 #AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/qM5GS3CTmW

Lewis Hamilton pretendía defender su liderazgo, que recuperó el pasado domingo en Francia después de ganar su tercer gran premio de la temporada. El británico aventajaba a su gran rival por el Mundial, Sebastian Vettel, en 14 puntos, según informaba La Vanguardia.

Sin embargo, las cosas para el corredor inglés no estuvieron fáciles y abandonó la carrera del Gran Premio de Austria en la vuelta 66. Según Mercedes, la escudería de Hamilton, los problemas del piloto estuvieron relacionados con la presión de la gasolina.

Ferrari tiene para festejar: los número 2 y 3 pertencen a esa escudería. Kimi Räikkönen y Sebastian Vettel, completan el podio de los ganadores del Gran Premio de Austria.

It's the same podium line-up as Max's first win, Spain 2016

Coincidentally, that was the last time Mercedes scored a double-DNF 😱#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/iaJyue7HQd

