Gran Eclipse Americano: 5 cosas que tienes que saber para apreciar el eclipse directamente

El próximo 21 de agosto, millones de habitantes en los Estados Unidos podrán presenciar el Gran Eclipse Americano, un fenómeno que no ocurría desde hace 100 años en el país.

A raíz de la emoción por presenciar el eclipse Gran Eclipse Americano, muchas personas se están preparando para poder ver en vivo el momento en el que la luna cubra completamente el sol y formen un fenómeno maravilloso.

Aquí te presentamos cinco datos interesantes que tienes que saber para poder ver el eclipse directamente y proteger tu vista.

What’s up for August? A total solar eclipse across the United States on August 21! Get the details on #Eclipse2017: https://t.co/bdk0UTPm91 pic.twitter.com/ISZpTdnipF — NASA (@NASA) August 1, 2017

1. Usa gafas especiales con protección especial contra los rayos del sol

Según la NASA, durante un eclipse solar, no se debe mirar directamente al sol sin protección, al menos que usen gafas especiales para ello, reportó en un artículo MundoHispánico.

2. Compra las gafas de comerciantes autorizados

La agencia indicó que la única manera segura de apreciar el fenómeno es usando gafas especiales para ello. Hay varios lugar en donde puede comprar las gafas, sin embargo, expertos recomiendan que se asegure bien de que sea un comerciante autorizado.

Tips on how to safely view the Great American Eclipse while at the #KYStateFair. RT & help us spread the word! https://t.co/sePVEsC35a pic.twitter.com/rcyiTDIWkS — Kentucky State Fair (@kystatefair) July 31, 2017

3. Puedes obtener gafas gratis en bibliotecas públicas del país

Durante este mes, más de dos millones de pares de gafas que sirven para proteger la vista ante del eclipse se distribuirán gratis en casi 5,000 bibliotecas alrededor de todo el país.

4. No mires al sol a través de dispositivos ópticos mientras usas tus gafas de eclipse o tu visor solar portátil

Según un artículo escrito por la NASA, sobre el eclipse, ellos recomiendan.

“No mire al sol a través de una cámara, un telescopio, prismáticos o cualquier otro dispositivo óptico mientras usa sus gafas de eclipse o su visor solar portátil, los rayos solares concentrados dañarán el filtro y entrarán en su (s) ojo (s) Causando lesiones graves”.

No mire el sol sin eclipsar o parcialmente eclipsado a través de una cámara sin filtrar, telescopio, binoculares u otro dispositivo óptico.

5. Inspecciona el filtro solar y no te quites las gafas mientras estas viendo el sol

“Inspeccione su filtro solar antes de usarlo; si está rayado o dañado, deséchelo. Lea y siga las instrucciones impresas o empaquetadas con el filtro. Siempre supervise a los niños usando filtros solares”, según el artículo sobre el eclipse escrito por la NASA.

Quédate quieto y cubre tus ojos con tus gafas de eclipse o visor solar antes de mirar hacia el sol brillante. Después de echar un vistazo al sol, aléjete y remueve el filtro, no lo quites mientras miras el sol directamente.