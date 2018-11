Como cada año, los Grammy 2018 reconocieron a varios latinos que según la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos tuvieron los mayores logros en la industria anglo.

¿Quiénes fueron los latinos que ganaron Grammy 2018?

Shakira

Mejor Álbum Latino

Después de 3 años sin producir música y ocn un mínimo de presentaciones, Shakira volvió al ruedo con El Dorado, un disco en español cargado de colaboraciones de otras estrellas. Así, como las ventas, la popularidad, las reproducciones y el impacto en general, la crítica acompañó una vez más a la colombiana y suma otro gramófono a su historial, en esta oportunidad por el Mejor Álbum Latino.

Esta es la tercera vez que Shakira recibe un Grammy. En las anteriores oportunidades ganó en la misma categoría por MTV Unplugged y Fijación Oral Vol. 1

Al ser anunciada como ganadora, Shakira pubicó en as redes un video (uno en español y uno en inglés) en el que se mostró agradecida, pero sobre todo conmovida, ante el honor recibido…

La cantante colombiana se mostró en el video sin maquillaje y con una franela de los Rolling Stones: “Me acabo de enterar de esa noticia espectacular que ganamos el Grammy al Mejor Álbum Pop Latino del Año. Le quiero dar las gracias a todos ustedes, por su apoyo, el apoyo a mi música y toda mi carrera”, continuó.. Los quiero muchísimo”.

René Pérez

Mejor Álbum de Rock, Música Urbana o Alternativa Latina

El cantante puertorriqueño obtuvo el Grammy por su primera producción en solitario post-Calle 13, Residente. Inspirado en una prueba de ADN que lo llevó a componer música en distintas partes del mundo. El disco ganó en noviembre el Latin Grammy al mejor álbum de música urbana (y el premio a la mejor canción urbana por “Somos anormales”).

Ruben Blades, junto a Roberto Delgado & Orquesta

Álbum Tropical Latino por Salsa Big Band

La producción del panameño Blades fue nombrada álbum del año en los Latin Grammy. Blades no asistió, pero Delgado, quien sí estuvo presente para aceptar el reconocimiento, se lo dedicó a su país, Panamá, mientras que Blades tuiteó: “¡Muchas Gracias por este nuevo reconocimiento a nuestro trabajo junto Roberto Delgado y Orquesta por SALSA BIG BAND!”.

Aida Cuevas

Mejor Álbum de Música Regional Mexicana

Aida Cuevas se llevó el Grammy por Arriero somos. Versiones acústicas. “Este premio los comparto con mis queridos amigos de La Banda El Recodo y todos mis compañeros en la competencia”, expresó la intérprete quien vestía un elegante traje de charro. Tras dedicar el premio a sus hijos y su nieto agregó “muy orgullosa de ser mexicana. ¡Que viva México, sí señor!”.

Arturo O’Farrill

Mejor Composición Instrumental

El jazzista mexicano O’Farrill, se llevó el Grammy a la mejor composición instrumental por Three Revolutions.

Congrats to #BCfamily’s Prof. Arturo O’Farrill ‘96 afrolatinjazz for his FOURTH GRAMMYAwards tonight, this time for Best Instrumental Composition! pic.twitter.com/zJpFLbXTvv https://t.co/txWlfw8qiw — CLAS at Brooklyn (@ClasStudentGov) January 29, 2018

Pablo Ziegler

Mejor Álbum de Latin jazz

El trío del compositor argentino Ziegler se llevó el premio por Jazz Tango, y el compositor y dramaturgo de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda el de Mejor Canción Compuesta para un Medio Audiovisual por How Far I’ll Go, de la cinta animada Moana.

Pablo Ziegler's playing style is often compared with Vladimir Horowitz and Bill Evans. His Grammy-winning trio will perform electrifying and sensual Piazzolla & Ziegler’s masterpieces @MossTheater in LA on Nov 15! Be part of Nuevo Tango’s new history https://t.co/605pVZDuwC pic.twitter.com/f56Y01VZot — Pablo Ziegler (@ziegler_pablo) November 9, 2018

Claudio Roncoli y Cactus Taller

Mejor Diseño de Empaque

Roncoli y Taller fueron los directores de arte del álbum del músico colombiano fallecido en noviembre Magín Díaz: El Orisha de la Rosa. Los artistas empataron en el apartado con los directores de arte de Pure Comedy (Deuxe Edition), de Father John Misty.

Todos los ganadores de los Grammy 2018

Álbum del Año: 24K Magic, Bruno Mars



Grabación del Año: 24K Magic, Bruno Mars

Canción del Año: That’s What I Like, Bruno Mars

Mejor Álbum Country: Chris Stapleton, From a Room: Volume 1

Mejor Álbum de Comedia: Dave Chappelle

Mejor Álbum Rap: Kendrick Lamar, Damn

Mejor Artista Nuevo: Alessia Cara

Mejor Performance Rap/Sung: Kendrick Lamar Ft. Rihanna – Loyalty

Mejor Performance Pop Solista: Shape of You, Ed Sheeran

Mejor Performance Pop Dúo/Grupo: Portugal The Man, Feel It Still

Mejor Álbum Pop Tradicional: Varios Artistas, Tony Bennett Celebrates 90

Mejor Álbum Pop Vocal: Ed Sheeran, ÷

Mejor Performance Rock: Leonard Cohan, You Want It Darker

Mejor Álbum Urbano Contemporáneo: The Weeknd, Starboy

Mejor Performance Metal: Mastodon, Sultan’s Curse

Mejor Canción Rock: Foo Fighters, Run

Mejor Álbum Rock: The War on Drugs, A Deeper Understanding

Mejor Álbum de Música Alternativa: The National, Sleep Well Beast

Mejor Performance R&B: Bruno Mars, That’s What I Like

Mejor Performance Tradicional R&B: Childish Gambino, Redbone

Mejor Canción R&B: Bruno Mars, That’s What I Like

Mejor Álbum R&B: Bruno Mars, 24K Magic

Mejor Performance Rap: Kendrick Lamar, HUMBLE

Mejor Canción Rap: Kendrick Lamar, HUMBLE

Mejor Performance Country Solista: Chris Stapleton, Either Way

Mejor Performance Country Dúo/Grupo: Little Big Town, Better Man

Mejor Canción Country: Chris Stapleton, Broken Halos

Mejor Álbum Latino: Shakira, El Dorado

Mejor Álbum Latino Pop: Shakira, El Dorado

Mejor Álbum de Rock Latino, Urbano o Alternativo: Residente, Residente

Mejor Álbum Latino Tropical: Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta, Salsa Big Band

Mejor Video Musical: Kendrick Lamar, HUMBLE

Mejor Ingeniería de un Álbum No Clásico: Bruno Mars, 24K Magic

Mejor Filme Musical: Varios Artistas, The Defiant Ones.

Mejor Grabación Dance: LCD Soundsystem, Tonite.

Mejor Álbum Dance/Electrónico: Krftwerk, 3-D The Catalogue

Mejor Álbum Vocal de Jazz: Cécile McLorin Salvant, Dreams and Daggers

Mejor Álbum Gospel: Cece Winans, Let Them Fall in Love

Mejor Álbum Contemporáneo de Música Cristiana: Zach Williams, Chain Breaker

Mejor Canción Escrita para un Medio Visual: How Far I’ll Go, Moana

Mejor Álbum Contemporáneo Instrumental: Jeff Lorber Fusion, Prototype

Mejor Álbum New Age: Peter Kater, Dancing on Water

Mejor Solo de Jazz Improvisado: John McLaughlin, Miles Beyond

Mejor Álbum de Jazz Instrumental: Billy Childs, Rebirth

Mejor Álbum de un Gran ensamble de Jazz: Christian McBride Big Band, Bringin’It

Mejor Álbum de Jazz Latino: Pablo Ziegler Trio, Jazz Tango

Mejor Canción/Performance Gospel: CeCe Winans, Never Have to Be Alone

Mejor Canción/Performance de Música Cristiana Contemporánea: Hillsong Worship, What a Beautiful Name

Mejor Álbum de Raíces Gospel: Reba McEntire, Sing It Now: Songs of Faith & Hope

Mejor Álbum de Música Regional Mexicana (Incluyendo Tejano):Aida Cuevas, Arriero Somos Versiones Acústicas.

Mejor Arreglo, Instrumentos y Voces: Randy Newman, Putin.

Mejor Empaque de Grabación: Father John Misty, Pure Comedy (Deluxe Edition)

Mejor Empaque o Empaque Edición Limitada: Varios Artistas, The Voyager Golden Record: 40th Anniversary Edition

Mejor Álbum Histórico: Leonard Bernstein, Leonard Bernstein – The Composer

Mejor Mezcla: Depeche Mode, You Move (Latroit Remix)

Mejor Sonido Surround: Jane Ira Bloom, Early Americans

Mejor Ingeniería de un Álbum Clásico: Mark Donahue, Shostakovich: Symphonny Nº 5; Barber: Adagio

Mejor Álbum hablado: Carrie Fisher, The Princess Diarist

Mejor Álbum de Música Teatral: Dear Evan Hansen

Mejor Compilación de un Soundtrack para un Medio Visual: La La Land

Mejor Soundtrack Score para un Medio Visual: Justin Hurwitz, La La Land

Mejor Composición Instrumental: Arturo O’Farrill y Chucho Valdés, Three Revolutions

Mejor Arreglo, Instrumental o A Capella: John Williams, Escapades for Alto Saxophone and Orchesta From Catch Me If You Can

Mejor Productor del Año, Clásico: David Frost

Mejor Performance de Orquesta: Manfred Honeck, Shostakovich, Symphony Nº5; Barber: Adagio

Mejor Grabación de Opera: Hans Graf, Berg: Wozzeck

Mejor Performance de una Coral: Donald Nally, Handel, Bryars: The Fifth Century

Mejor Performance de Música de Cámara/Ensamble Pequeño:Patricia Kopatchinskaja y Saint Paul Chamber Oschesta, Death and the Maiden

Mejor Álbum Vocal Clásico Solista: Barbara Hannigan, Crazy Girl Crazy – Musica By Gershwin, Berg & Berio

Mejor Compendio Clásico: Giancarlo Guerrero y Tim Handley, Higdon: All Things Majestic, Viola Concerto & Oboe Concerto

Mejor Composición Clásica Contemporánea: Jenifer Higdon, Viola Concerto