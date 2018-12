El legislador Lindsey Graham dijo el domingo que se mostraba optimista de que los republicanos, demócratas y el presidente Donald Trump podrían llegar a un acuerdo para poner fin a un cierre del gobierno que incluye financiamiento del muro fronterizo y estatus legal para algunos inmigrantes indocumentados que llegaron al país cuando fueron niños y que vivían amparados bajo un programa que fue eliminado por el mandatario, reportó Reuters.

Graham, republicano por Carolina del Sur, dijo a periodistas después de reunirse con Trump durante un almuerzo en la Casa Blanca que el mandatario estaba receptivo a la idea de Graham de un acuerdo que podría proporcionar permisos de trabajo a los llamados soñadores o ‘dreamers’, a cambio de fondos para su tan ansiado muro fronterizo.

“El presidente se mostró optimista, estaba de muy buen humor y creo que está dispuesto a llegar a un acuerdo”, dijo Graham, y agregó que Trump encontró “interesante” la posible concesión a los ‘dreamers’, informó la agencia.

Pero el senador dijo que nunca habría un acuerdo de gasto gubernamental que no incluyera dinero para un muro u otras barreras físicas en la frontera de EE. UU. Y México. El muro fue una de las promesas centrales de la campaña presidencial de Trump.

“No veo a los demócratas darnos más dinero a menos que obtengan algo. Entonces, lo único de lo que hablamos es hacer tratos “, dijo Graham.

“Después del almuerzo, nunca me ha animado más el hecho de que si podemos lograr que las personas hablen, podemos salir de este lío y eso incluiría alrededor de $ 5 mil millones para seguridad fronteriza, barra de slash, esgrima de barras, como quieras llamar en áreas Eso tiene sentido “, agregó.

Más tarde, Trump dejó claro en Twitter que consideraba necesario un muro.

“El Presidente y la Sra. Obama construyeron / tienen un muro de diez pies alrededor de su mansión / campamento en D.C. Estoy de acuerdo, es totalmente necesario para su seguridad y protección”, escribió Trump. “¡Los Estados Unidos necesitan lo mismo, una versión ligeramente más grande!”

President and Mrs. Obama built/has a ten foot Wall around their D.C. mansion/compound. I agree, totally necessary for their safety and security. The U.S. needs the same thing, slightly larger version!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 30, 2018