Graffiti con mensajes y amenazas de odio aparecen en Universidad de California

Mensajes y amenazas racistas y antisemitas escritas con un marcador negro dentro de un baño de la universidad California State University Northridge (CSUN) aparecieron el miércoles, lo que alarmó a la policía de la universidad para que se llevara a cabo una investigación.

El graffiti fue reportado alrededor de las 5.00 p.m. en un baño de hombres en el tercer piso de Sierra Hall, según informó la policía del campus de California State University Northridge.

“Disparos en masa en Sierra Hall 12/12/18”, se leía en el graffiti por encima de una esvástica.

This was found on csun today watch out guys pic.twitter.com/ZFua4Ra7O7

— Ali noor (@Alinoorxd) December 6, 2018