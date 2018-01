Golpean brutalmente a niño hispano por “racismo”, asegura su madre (VIDEO)

Con tan solo 13 años, Justin Zambrano sufrió “el racismo” de la forma más cruel y violenta solo por ser hispano, según su madre, quien aseguró que un grupo de compañeros de clases lo golpeó e intentó “ahorcarlo”.

Justin, estudiante de la escuela intermedia Sandy Springs Charter, ubicada en un suburbio al norte de Georgia, ha sido víctima de acoso escolar o ‘bullying’ en tres ocasiones por parte de un grupo de compañeros que lo acusa de “oler mal por ser inmigrante”, confesó el adolescente a MundoHispánico.

“Ellos me ignoran, y cuando me hablan me dicen cosas feas, dicen que soy de otro país, se burlan de mí. Esto me hace sentir mal”, expresó Justin.

El acoso escolar o ‘bullying’ es un grave problema que se siente en todo el país. Según estadísticas del Departamento de Justicia de Estados Unidos, 160 mil estudiantes diariamente faltan a sus escuelas por el temor de ser acosados.

“La primera vez que se metieron con mi hijo lo dejé pasar por miedo, pero cuando intentaron ahorcarlo en el bus supe que tenía que hacer algo”, contó entre lágrimas Herimar Rodríguez, madre del menor.

En el reporte de la policía escolar no se especificó si a Justin intentaron ahorcarlo, pero resaltó que fue tomado por el cuello por otro estudiante “que no quería que se sentara a su lado”, y que fue la conductora del bus escolar quien controló la situación.

En el mismo reporte se indicó que el joven estaba siendo víctima de acoso escolar, pero cuatro meses después Justin fue nuevamente atacado por el mismo grupo de estudiantes cuando llegaba de la escuela a su casa.

“Iba caminando a mi casa cuando uno de los niños me golpeó en la cara con una rama seca”, recordó Justin, quien dijo que la acción fue solo por conversar con una niña, ya que que el agresor le había prohibido hablar.

La cara de Justin quedó marcada por el fuerte golpe que recibió. Su madre, llorando, denunció que la escuela no ha tomado las acciones pertinentes para proteger a su hijo. “Yo me vine de Venezuela para que él creciera seguro, y ahora nos encontramos con esto”, reclamó.

MundoHispánico intentó hablar con algún vocero de la escuela intermedia para aclarar la situación, pero fue imposible. La única repuesta que se logró obtener fue una carta que el Departamento Escolar de Fulton envió a la redacción.

“No podemos dar detalles sobre ningún inconveniente que involucre a Justin Zambrano. Desafortunadamente esto está prohibido por leyes federales. Lo que sabemos es que ambas partes hablaron sobre el problema y quedaron satisfechas”, expresó en el comunicado Susan Hale, vocera del Departamento Escolar de Fulton.