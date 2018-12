Varios activistas criticaron este miércoles al Gobierno tras la reciente eliminación de una página web dirigida a la comunidad hispana donde explicaba los recursos que existen para acceder a cobertura médica y a ayudas federales.

La Fundación Sunlight, una organización no partidista sin ánimo de lucro, reveló que el Centro de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) eliminó la presentación “Alcance del mercado: Mejores prácticas para la divulgación a las comunidades latinas”.

De acuerdo con Sunlight, esto sucedió a pocos días de que se termine el plazo para renovar las inscripciones al programa basado en la Ley de Cuidado de Salud Asequible, conocida como “Obamacare” (ACA, por sus siglas en inglés).

La fecha de cierre de las renovaciones está marcada para el próximo sábado.

“Esto es un paso atrás en el esfuerzo que hemos hecho para integrar a más latinos a los servicios médicos y de prevención, un hecho muy preocupante”, manifestó a Efe Hugo Ramírez, director de programas de Visión y Compromiso, una organización que educa al público sobre el cuidado de salud.

El activista aseguró que la eliminación de cualquier recurso que pueda educar a la comunidad latina sobre la importancia de tener cobertura médica, así como de los programas de ayuda que tiene el Gobierno, puede marcar a varias generaciones.

NEW REPORT: @CMSGov overhauled https://t.co/dm0WHuwiOI’s “Apply for Health Insurance” page midway through Open Enrollment, removing info on how to apply by phone and mail and adding options that direct consumers off of https://t.co/dm0WHuwiOI 1/ https://t.co/gcJWdP8UMW

