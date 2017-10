Gobierno envía a más de 100 jueces a centros de detención de inmigrantes para acelerar procesos

El fiscal general, Jeff Sessions, envió en los últimos meses más de cien jueces a centros de detención de inmigrantes de todo el país, con el objetivo de acelerar los procesos de petición de asilo o de deportación, informó en un comunicado el Departamento de Justicia.

El despliegue judicial ha permitido procesar 2,700 casos adicionales a los que normalmente enfrenta el sistema judicial de inmigración y, como resultado, se ha aumentado en un 21 % la cifra de procesos resueltos en todo el país, incluida la frontera entre Estados Unidos y México.

El envío de jueces a centros de detención se produjo como resultado de una orden ejecutiva que firmó el pasado 25 de enero el presidente, Donald Trump.

