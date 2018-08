Un juez federal en Washington, que falló contra los planes de Donald Trump de poner fin al programa federal que protege algunos jóvenes inmigrantes de la deportación, no requerirá que el gobierno procese nuevas solicitudes mientras se resuelve la apelación a su fallo.

El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) permite que los inmigrantes que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños se queden y trabajen legalmente.

DACA UPDATE: DC district court partially stayed a previous order to fully reinstate #DACA. This means that USCIS will not accept first time applications or advance parole for now. DACA renewals are still being accepted. 📣 1/

— National Immigration Law Center (@NILC_org) August 18, 2018