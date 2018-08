El gobierno de Estados Unidos indicó el jueves que se ha incrementado el número de padres indocumentados que fueron deportados y que han pedido se conceda la salida voluntaria del país de sus hijos.

En un documento ingresado en una corte federal de San Diego (California), los abogados de la administración federal señalaron que “decenas de niños han recibido la salida voluntaria por parte de jueces de inmigración y han buscado el apoyo del gobierno para partir”.

La administración precisó en el escrito que se tratan de peticiones de salidas voluntarias hechas ante un abogado de Inmigración, dado el mandato judicial vigente de no expulsar del país a familias que pueden pelear una solicitud de asilo.

“El gobierno trabajó con abogados de los niños para facilitar y cubrir el costo del traslado hacia el país de origen. El gobierno ha ofrecido esta asistencia en cumplimiento de la orden judicial y su directiva para reunificar (familias)”, agregaron.

Como resultado de una demanda que interpuso la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el juez federal Dana Sabraw ordenó la reunificación de familias indocumentadas separadas en la frontera con México como resultado de la política estadounidense de ‘tolerancia cero’ contra la inmigración ilegal.

