Gobierno de EE.UU. estima que más de 400 padres indocumentados ya han sido deportados

Más de 400 padres indocumentados han sido deportados tras ser separados de sus hijos en la frontera sur, según se desprende de un informe que el gobierno de Estados Unidos entregó en una corte federal de San Diego, California.

El documento da cuenta de 463 padres inmigrantes que ya no están en el país y que fueron separados de sus hijos tras ser aprehendidos en la frontera con México, como consecuencia de la política “tolerancia cero” con la inmigración ilegal emprendida por la administración del presidente Donald Trump.

El informe, que se entregó un día antes de una nueva audiencia en la demanda que la Unión Estadounidenses de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) entabló contra el gobierno por la separación de familias inmigrantes, refleja que unos 900 indocumentados que fueron separados de sus hijos cuentan con una orden de deportación.

The Trump administration needs to fix the crisis they created by reuniting families they separated. #FamiliesBelongTogether pic.twitter.com/947hC4DS5m

