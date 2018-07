El gobierno estadounidense informó que todos los niños inmigrantes más pequeños separados de sus familias como resultado de la política migratoria de tolerancia cero han sido reunidos con sus padres.

Pero casi la mitad de los niños menores de 5 años siguen separados de sus familias por razones de seguridad, la deportación de sus padres y otros problemas, indicó el gobierno.

Una corte ordenó al gobierno reunir las familias separadas entre principios de mayo y el 20 de junio, cuando el presidente Donald Trump decretó el fin de las separaciones. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) inició una demanda en nombre de una mujer separada de su hijo y la jueza federal Dana Sabraw ordenó reunir a todos los niños con sus padres.

La ACLU señaló que estudiaba la declaración del gobierno y respondería más tarde. Para el jueves por la mañana, 57 niños estaban reunidos con sus padres, informaron funcionarios del gobierno.

If the government has in fact reunified 57 kids because of the lawsuit, we are thrilled for those families.

But make NO mistake: the Trump administration missed the deadline, even for those 57 kids. We will be recommending remedies for the non-compliance.https://t.co/RWNSqhvBc8

— ACLU (@ACLU) July 12, 2018