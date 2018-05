La gobernadora de Oregon, Kate Brown, firmó dos proyectos de ley que apoyan a los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), también conocidos como “soñadores”, para que puedan continuar estudiando y conducir un automóvil.

Como parte de la celebración del Primero de Mayo en el Capitolio y dirigiéndose a una multitud de “soñadores” y defensores de los derechos de los inmigrantes, Brown rubricó el Proyecto de Ley Senatorial 1563, que permite que los estudiantes elegibles sin documentación que asisten a colegios y universidades de Oregón, continúen teniendo oportunidades para la matrícula estatal, estén o no amparados por el programa federal DACA.

La gobernadora también firmó el Proyecto de Ley 4111, que permite que el Departamento de Transporte de Oregon (DMV, por sus siglas en inglés) renueve y reemplace una licencia de conducir de duración limitada para los beneficiarios de DACA y del Estatus de Protección Temporal (TPS).

“El caos y la incertidumbre provenientes de la Casa Blanca entran en conflicto directo con la historia, la economía y el respeto de nuestra nación por nuestras comunidades de inmigrantes”, dijo la gobernadora Brown.

I'm proud to sign these important bills into law later today. Workers rights are human rights. Immigrant rights are human rights. #MayDay #InternationalWorkersDay https://t.co/8ybJMEuY57

“En Oregon seguiremos trabajando para crear un estado incluyente y próspero de comunidades, donde todos tienen la oportunidad de brindar una vida mejor a sus familias”, agregó la gobernadora.

In our Oregon, we will continue working to create an inclusive state and thriving communities, where everyone has the opportunity to provide a better life for their families. #MayDay pic.twitter.com/IIFh1nYQKd

