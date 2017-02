Gobernador de Texas convierte en prioridad la eliminación de las ciudades ‘santuario’

El gobernador de Texas, Greg Abbott, convirtió el martes en prioridad para el congreso estatal la eliminación de las llamadas ciudades ‘santuario’, justo cuando la alguacil del condado de Travis, está dispuesta a crear una.

“Los oficiales electos no tienen la opción de elegir cuales leyes quieren obedecer. Para proteger a los ciudadanos de Texas de cualquier peligro mortal, debemos insistir en que nuestras leyes deben ser obedecidas”, dijo Abbott en su discurso del Estado en el capitolio.

We should demand the federal government do two things: leave us alone & let Texans govern Texas #TXSotS pic.twitter.com/c95CEsB5Ap

— Gov. Greg Abbott (@GovAbbott) January 31, 2017