Gobernador de Puerto Rico declara estado emergencia por huracán María

El Gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, declaró hoy el estado de emergencia por el paso del huracán María que será “más devastador que Irma”.

En una conferencia de prensa celebrada hoy, indicó que el ciclón, ahora categoría 1, podría pasar por la isla este miércoles con intensidad 3 o 4, y que el mismo “azotará a todo Puerto Rico”.

#Maria is now a Category 2 hurricane with 110mph winds & will likely become a major hurricane over the Lesser Antilles later today. pic.twitter.com/IltNSfWT4t

— NY Metro Weather (@nymetrowx) September 18, 2017