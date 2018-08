El gobernador de Illinois vetó tres proyectos de ley que buscaban ampliar los derechos de los inmigrantes indocumentados en el estado, informaron medios locales.

El republicano Bruce Rauner culpó a los demócratas por forzar las legislaciones que resultaron en sus vetos y las llamó tres “proyectos de ley malos”, reportó The Chicago Tribune.

Bajo presión para reelegirse en las elecciones de noviembre próximo y criticado por los conservadores por haber promulgado una medida de inmigración que impide a las fuerzas del orden público retener a las personas solo por su estatus migratorio sin una orden judicial, Rauner se pronunció en contra de “todo el concepto de santuario”.

Por ello rechazó una iniciativa que crearía “zonas seguras para la inmigración”, bajo la cual debían elaborarse políticas a seguir para juzgados, escuelas, bibliotecas, instalaciones médicas y refugios sobre cómo manejar la actividad de las autoridades federales de inmigración, al tiempo que eliminaría las preguntas sobre el estado migratorio en las solicitudes de beneficios de agencias estatales, escuelas y universidades.

Governor Bruce Rauner has vetoed a bill that I’ve been working on for two years now. The Safe Zones Act, SB35, addresses real fears in immigrant communities about whether their families can go to school, seek medical treatment, and even go to court. Truly unfortunate! pic.twitter.com/kq0CYOU9Ew

Rauner también vetó la legislación que obligaría a las autoridades locales a acelerar las solicitudes de visa de los inmigrantes que enfrentan la deportación, pero que son víctimas de delitos específicos y cooperan con las investigaciones criminales, las cuales a menudo son ignoradas por la policía, según defensores de los inmigrantes.

“Eso ata las manos de la aplicación de la ley. Puede retrasar las deportaciones que de otro modo deberían ocurrir”, argumentó Rauner para justificar su veto.

El gobernador también dijo no a una legislación que prohibiría a los arrendadores y propietarios de edificios preguntar sobre el estado de inmigración de un inquilino.

En lo que el Tribune calificó como un intento de consolidar su posición ante los conservadores rurales del interior del estado que apoyan al presidente Donald Trump, Rauner acusó a los inmigrantes indocumentados de quitarle los empleos a los estadounidenses.

This is what you think of #immigrants that live in #illinois that we are like infectious to USA #chicago #ILGov Gov. Bruce vowed to veto "bad bills" to expand rights for immigrants in Illinois, they keeps wages low and "takes jobs away from Americans." https://t.co/B6WEEf4qSs

— Emelson_Salazar (@chicagobiker1) August 24, 2018