Gobernador de Illinois califica de “muy razonable” la ley estatal migratoria

El gobernador de Illinois, el republicano Bruce Rauner, calificó de “muy razonable” la ley aprobada en el Parlamento estatal que limita la colaboración entre las agencias del orden locales y estatales con los oficiales de Inmigración.

Durante una entrevista radial, Rauner se confesó “muy emocionado” de anunciar en el transcurso “del próximo par de días” si va a firmar la legislación que convierte a Illinois en un estado santuario.

“Tiene el apoyo de los cuerpos de Policía, de la clase empresarial y de la comunidad inmigrante”, señaló Rauner durante una entrevista que ofreció en la estación radial WBEZ FM 91.5.

Rauner, quien tiene de plazo hasta el 28 de agosto para firmar la norma, confesó que la medida, llamada Acta TRUST, quedó mejor, “Más corta y más clara”, tras aplicársele algunas revisiones.

La norma establece que ningún departamento policial de Illinois podrá colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en tareas de inmigración y el estado no tendrá registros de extranjeros basados en nacionalidades o religiones, como ha propuesto el presidente Donald Trump para los musulmanes.

Las agencias del orden podrán, sin embargo, retener a una persona inmigrante si es que hay una orden judicial de por medio.

El gobernador republicano negó que exista una relación entre el crimen y las ciudades ‘santuario’, y agregó que es “la falta de oportunidades económicas la causa principal de la violencia”.

El gobernador Rauner se deslindó de los comentarios de Trump tras los sucesos en Charlottesville, Virginia, y apuntó que siempre ha “luchado por la justicia social y contra el racismo”.

(1/2) The deadly violence in Charlottesville this weekend is abhorrent and absolutely an act of domestic terrorism. #Twill

— Bruce Rauner (@BruceRauner) August 14, 2017