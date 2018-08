Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente Donald Trump en la investigación sobre Rusia, comentó el domingo que el mandatario podría caer en una trampa de perjurio si acepta una entrevista con el consejero especial Robert Mueller, y defendió al mandatario al afirmar en el programa de NBC que “la verdad no es la verdad”.

“No me apresurarán a que testifique para que quede atrapado en el perjurio”, dijo Giuliani en el programa “Meet the Press”, de la cadena NBC.

“Y cuando me dices que debe testificar (Trump) porque él va a decir la verdad y no debería preocuparse, bueno, eso es muy tonto porque esa es la versión de la verdad de alguien, no la verdad”, dijo Giuliani al presentador Chuck Todd de NBC.

“La verdad es la verdad”, respondió Todd.

“No, no lo es”, dijo Giuliani. “La verdad no es la verdad”.

“Señor alcalde … esto se convertirá en un mal meme”, interrumpió Todd.

Pero Giuliani no se inmutó ante el comentario de Todd y continuó explicando que pone en duda que Trump hable con Mueller, porque el abogado especial puede creerle al exdirector del FBI James Comey o al relato de los sucesos de otro testigo si eso contradice al presidente.

“Tenemos una brecha de credibilidad entre los dos”, dijo Giuliani. “Tienes que seleccionar uno u otro” aseguró Giuliani en la entrevista de NBC.

WATCH: Rudy Giuliani tells @chucktodd that he doesn’t want President Trump to be caught in a perjury trap by speaking with Special Counsel Robert Mueller. #MTP #IfItsSunday

Giuliani: “Truth isn’t truth" pic.twitter.com/SChZbfgAOX

— Meet the Press (@MeetThePress) August 19, 2018