El presidente Donald Trump podría acogerse a la Quinta Enmienda, que protege el derecho a no autoincriminarse, a fin de no declarar en las investigaciones sobre los vínculos entre su campaña y el gobierno ruso, declaró su nuevo abogado, Rudy Giuliani.

“No hay manera en que yo pueda estar seguro de ello”, dijo Giuliani, exalcalde de Nueva York, al programa “This Week” de ABC.

Giuliani dijo que a pesar de que Trump ha dicho que está dispuesto a ser interrogado por el fiscal independiente, Robert Mueller, tratará de disuadirlo de que lo haga.

Pres. Trump's attorney Rudy Giuliani says he can't be confident the president won't invoke the Fifth Amendment if he speaks with the special counsel: "I've got a client who wants to testify… I hope we get a chance to tell him the risk that he's taking." https://t.co/bKAHeA5LAy pic.twitter.com/ZKCako038J

— This Week (@ThisWeekABC) May 6, 2018